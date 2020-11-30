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Владелец кафе отомстил активисту, сообщившему о нарушении карантина выходного дня (видео)

Владелец кафе отомстил активисту, сообщившему о нарушении карантина выходного дня (видео)
10:43 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

В Запорожье произошел нелепый случай. Владелец кафе напал на активиста, который вызвал патрульных в заведение. Паб в центре города работал, несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает "ТСН".

Разговор с полицией проходил на повышенных тонах. Владелец заявил, что ему испортили ему праздник. Люди в кафе были крайне недовольны приходом полицейских.

С правоохранителями в помещение пришел еще неизвестный мужчина, который снимал происходящее на видео. 

Ему разъяренный хозяин заведения залепил тортом в лицо. 

"Дернул отсюда! Иди на ...", - негодовал мужчина, которого снимали. И схватив торт отправил его в лицо мужчине. 
 
"Испортили *** вечер. Кто он такой вообще? ** он нужен"" - возмущался мужчина после своего поступка.

Полиция при этом стояла в стороне и не предпринимала никаких действий . Там, пока не комментируют происшествие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как львовские рестораторы сняли штаны в знак протеста против карантина выходного дня.

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Все по теме:

Торт, Запорожье, Карантин, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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