Засуха ни при чем: в ОРДЛО исчезло водохранилище (видео)

В Луганской области высохло Исаковское водохранилище, что под Алчевском.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Фейсбуке.
Отмечается, что уже выпало достаточное количество дождя и снега для наполнения водохранилища, но результатов это не дало.
"Раньше все списывали на засуху, но теперь уже очевидно, что дело не в погоде", - отметил журналист.
В то же время, сам водоем на 60% наполнялся за счет шахтных вод.
"С уничтожением водоотливов воды больше не будет", - подчеркивает Казанский.
Он также поелился видео из высохшего водохранилища под Алчевском:
Исаковское водохранилище под Алчевском. Пошли дожди, выпал снег, но воды по прежнему нет. Раньше все списывали на засуху, но теперь уже очевидно, что дело не в погоде. На 60% водоём наполнялся за счёт шахтных вод. С уничтожением водоотливов воды больше не будет. Спасибо, Россия! pic.twitter.com/Q77lp8u85Y
— Денис Казанський (@den_kazansky) November 30, 2020
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