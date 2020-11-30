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Засуха ни при чем: в ОРДЛО исчезло водохранилище (видео)

Засуха ни при чем: в ОРДЛО исчезло водохранилище (видео)
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

В Луганской области высохло Исаковское водохранилище, что под Алчевском.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Фейсбуке.

Отмечается, что уже выпало достаточное количество дождя и снега для наполнения водохранилища, но результатов это не дало.

"Раньше все списывали на засуху, но теперь уже очевидно, что дело не в погоде", - отметил журналист.

В то же время, сам водоем на 60% наполнялся за счет шахтных вод.

"С уничтожением водоотливов воды больше не будет", - подчеркивает Казанский.

Он также поелился видео из высохшего водохранилища под Алчевском:

Читайте также в материале "Телеграфа": В оккупированном Симферополе и двух его районах в очередной раз урезали подачу воды для местных жителей.

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Все по теме:

Украина, Вода, Алчевск, Водохранилище, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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