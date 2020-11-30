После трагедии с ковид-пациентами на Львовщине Степанов узнал об ужасной ситуации в украинских больницах

После трагедии во Львовской области, где из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившиеся на ИВЛ, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о проверках оборудования в больницах по всей стране.

Во время проверки в Житомирской областной больнице оказалось немало проблемных вопросов. Об этом Степанов написал на своей странице в "Фейсбук".

По словам министра, под лечение COVID-19 это заведение было отведено еще 6 ноября, однако договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных коронавирусом. По состоянию на 29 ноября туда госпитализировали 11 человек.

"По инфекционному контролю в этой больнице - ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью", - отметил Степанов.

Также он обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности же - 66.

Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенные под лечение COVID-19 (например, реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами).

Напомним, недавно в Житомире умерла 39-летней преподавательница, которая писала на своей странице в Facebook о недостатке медицинского кислорода в городской больнице №1.