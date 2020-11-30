Ситуация ухудшается: одесских школьников переводят на дистанционное обучение

Из-за роста заболеваемости коронавирусом одесские ученики 5-11 классов переходят, с завтрашнего дня 1 декабря, на дистанционное обучение.

Об этом пишет "УСИ Online".

Прогнозируется, что ограничение продлится две недели.

"В настоящее время в городе закрыты 223 класса, полностью закрыты 4 школы. За последнюю неделю, среди школьников и педагогов зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным издания, на больничном с диагнозом COVID-19 пребывает 191 сотрудник, более 200 - с ОРВИ. Поэтому 400 учителей не могут приступить к работе.

В Департаменте образования Одессы, уверяют что к дистанционному обучению готовы все онлайн-уроки.

В детских садах ситуация пока что стабильная поэтому они будут работать в обычном режиме.

Решение о переходе на дистанционное обучение поддержала и мэрия города. Но предложение ещё должны обсудить на заседании комиссии по ЧС. После чего выдать окончательное решение.

Напомним, ранее в правительстве Украины заверили, что даже после введения жесткого карантина, школы и детские садики закрываться не будут.