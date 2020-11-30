Снимали «крутое» видео: в Бердянске подростки облили спиртом и подожгли друга

Подростки в Бердянске Запорожской области подожгли 12-летнего парня, потому что хотели снять "крутое" видео.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Потерпевший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", - говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что 29 ноября около 1:00 ночи в полицию сообщили из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего парня с ожогами тела разной степени тяжести.

Подростки рассказали, что "надеялись только на огонь, без ожогов". "Потом потушили друга в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня.

В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сотрудниками ювенальной превенции было проведено профилактическую беседу с родителями по усилению контроля за воспитанием детей.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о россиянине, который по неосторожности поджег себя в лифте.