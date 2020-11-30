Среди жертв - двое подростков: появились детали смертельной аварии в Закарпатье (фото и видео)

В смертельной аварии в Закарпатье с участием фуры Scania и легкового авто "ВАЗ", которая произошла днем в понедельник, 30 ноября, погибли двое 13-летних подростков и трое взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

"65-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем", - озвучили в полиции предварительную причину аварии.

По данным полицейских, в результате ДТП водитель и пассажиры легковушки - 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик, погибли на месте аварии.

Еще один ребенок, 13-летний подросток, который также в момент аварии находился в "ВАЗе", скончался в реанимации.

49-летний водитель грузовика, житель Житомирщины, травм не получил.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ужгороде пьяный владелец развлекательного центра попал в ДТП возле ТЦ "Токио" и пытался скрыться.