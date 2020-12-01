Лежала в луже крови с ножницами в глазу: в Житомире пытались убить директора стоматологии (видео)

30 ноября в Житомире произошло ЧП: 62-летнюю директора стоматологической клиники нашли без сознания в собственном кабинете. Женщину избивали тяжелым предметом по голове, а глаз проткнули ножницами.

Об этом сообщили в выпуске ТСН на YouTube.

Согласно информации нацполиции, нападение произошло в то время, когда женщина сидела перед зеркалом и наносила макияж, затем она потеряла сознание и упала на пол. Ее глаз проткнули ножницами.

Прибывшие на место инцидента врачи обнаружили у женщины травму головы и глаза.

Стоит отметить, что сперва все предпологали, что это был несчастный случай, но прибывшие следователи сразу отбросили эту версию.

Таким образом, подозрения упали на 28 летнего врача-стоматолога из этой же клиники.

Мужчину задержали, но вины своей он не признает.

В полиции квалифицируют этот случай как покушение.

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