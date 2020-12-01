Боец ООС избил и поджег сослуживца ради денег: подробности жуткого происшествия на Донбассе (фото)

В Донецкой области военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил его, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал. Инцидент случился 27 ноября.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен.

"Военная прокуратура Донецкого гарнизона специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил задержала военнослужащего по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больницы города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, вчера 30 ноября стало известно, как подростки из Бердянска снимали "крутое видео": 12-летний подросток, в результате, получил 30% ожогов тела.