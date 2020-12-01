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"У жены ковид, а мне уже лучше": в сети рассказали о "сказочном" сотруднике кофейни в Киеве

"У жены ковид, а мне уже лучше": в сети рассказали о "сказочном" сотруднике кофейни в Киеве
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Пока в Украине свирепствует пандемия коронавируса, простые украинцы продолжают пренебрегать своей и чужой безопасностью.

Историей из жизни поделился журналист Сергей Гришин в Фейсбук.

"Оболонь, кофейня в МАФе. Баристами работают муж и жена. На прошлой неделе, на работу выходит только муж. Работает в течение недели, продает кофе, круассаны, сэндвичи", - говорится в его сообщении, датированном 26 ноября. 

Позже оказалось, что его жена заболела COVID-19. А через неделю перестал работать и он сам. 

"То есть, человек сознательно неделю приходил на работу, контактировал с клиентами, зная что у него в доме ковид", - написал Гришин.

Однако на этом история не закончилась, спустя неделю этот мужчина вернулся на работу, мотивировав это тем, что "ему стало лучше" и он может работать. 

"Тупо плевать он хотел на всех. Жене его хуже, поехала болеть к родителям, где-то в область. Точно не знаю, но не удивлюсь если в маршрутке и без маски", - написал журналист. 

Как сообщалось ранее, на Волыни две женщины подрались из-за требования надеть маску

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Все по теме:

Киев, Коронавирус, Сергей Гришин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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