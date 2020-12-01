Полицейские оконфузились во время погони за преступником в Киеве (видео)

В понедельник, 30 ноября, в Киеве полицейские устроили стрельбу на предупреждение по колесам автомобиля, на котором пытался скрыться нарушитель. При этом, во время погони полицейские попали в курьезную историю.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как полицейские, не ожидавшие, что водитель остановленного ими авто на Одесской площади вдруг ударит по газам, быстро бросились в служебную машину. Но по дороге к своим сидениям столкнулись.

Этот конфуз не мог не вызвать реакцию у пользователей.

"Еще бы музычку с деревни дураков или с шоу Бенни Хилла наложить на видеоряд!) когда они оббегают машину))) красиво", "Это будет мем надолго", "Как комики, столкнулись", "Це кварталллл..." – смеются над копами в сети.

Как сообщал "Телеграф", в этот же день на Крюковщине, что в Святошинском районе Киева, произошло ДТП: водитель BMW влетел в машину патрульной полиции.

Также ранее в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного экипажа.