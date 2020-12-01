В Запорожье пассажир устроил "бойкот" из-за места в автобусе (видео)

В Запорожье мужчина, которому не хватило места в автобусе из-за карантинных ограничений при перевозке пассажиров в транспорте, решил пойти на крайние меры, заблокировав проезд общественного транспорта.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "ZаБор Запорожье".

На опубликованных кадрах видно, что мужчина просто стал впереди автобуса, тем самым лишив водителя автобуса тронуться с места и выполнять свою работу.

Известно, то ЧП произошло с участием автобуса № 39.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 29 ноября, в автобусе "Ковель-Луцк" две пассажирки устроили разборки, которые впоследствии переросли в драку. Их причиной стало отсутствие маски на лице у одной из оппоненток.

Также ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в аптеке из-за замечания надеть маску, которое сделала ему провизор.