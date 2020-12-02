В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)

Утром 2 декабря в районе моста через Русановский канал в Киеве, произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом пишет паблик "dtp.kiev.ua".

Сообщается, что авария произошла на пересечении улиц Энтузиастов и Сверстюка.

Из-за аварии движение полностью перекрыто. Водителей просят объезжать.

Информации о пострадавших и о причинах ДТП пока нет.

На данный момент ситуация с пробками в этом районе выглядит примерно таким образом:

А это уже вся карта пробок в столице. Видно, что с самого утра Киев погряз в пробках.

Напомним, что вчера, 1 декабря в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии пострадали четыре человека, среди них - дети.