Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
В МИД Украины отчитали посла Венгрии после новых скандалов на Закарпатье
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Венгерский депутат потерял работу после скандала с гей-оргией
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 декабря: народные приметы и запреты
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Ювентус - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

В двух областях Украины 2 декабря побили рекорды коронавируса

В двух областях Украины 2 декабря побили рекорды коронавируса
10:00 Сегодня Телеграф

По состоянию на 2 декабря, COVID-19 поставил рекорды  в некоторых областях Украины по числу новых случаев и смертности.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

2 области Украины за последние 10 дней имели рекордное количество новых зараженных и умерших за сутки.

По сравнению с прошлым "рекордом" в Украине прослеживается хорошая тенденция, поскольку тогда печальные цифры показывали 9 областей, а сегодня только 2.

"Полный треш!" Известный врач показал "один из крутейших" рецептов от COVID-19

Свои рекорды заболеваемости за последнее время побила одна область:

  • Донецкая (595 новых случаев после 476).

Рекордные показали смертности в регионе за последние дни получила тоже одна область:

  • Винницкая (8 летальных исходов после 7)

Отметим, что в целом по Украине за сутки наибольшее количество инфицированных зафиксировали в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 декабря, за сутки добавился 13141 новый случай коронавирусной болезни

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
04 Лига чемпионов: результаты матчей 1 декабря
05 Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Жесткое лобовое ДТП с микроавтобусом парализовало трассу под Киевом (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
Как проходят протесты предпринимателей в центре Киева (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
В Киеве ДТП сразу с 6 авто парализовало мост через Русановский канал (видео)
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь