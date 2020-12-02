В двух областях Украины 2 декабря побили рекорды коронавируса

По состоянию на 2 декабря, COVID-19 поставил рекорды в некоторых областях Украины по числу новых случаев и смертности.

Об этом можно судить по сводке СНБО.

2 области Украины за последние 10 дней имели рекордное количество новых зараженных и умерших за сутки.

По сравнению с прошлым "рекордом" в Украине прослеживается хорошая тенденция, поскольку тогда печальные цифры показывали 9 областей, а сегодня только 2.

Свои рекорды заболеваемости за последнее время побила одна область:

Донецкая (595 новых случаев после 476).

Рекордные показали смертности в регионе за последние дни получила тоже одна область:

Винницкая (8 летальных исходов после 7)

Отметим, что в целом по Украине за сутки наибольшее количество инфицированных зафиксировали в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 декабря, за сутки добавился 13141 новый случай коронавирусной болезни.