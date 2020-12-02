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В Киеве при странных обстоятельствах исчез музыкант

В Киеве при странных обстоятельствах исчез музыкант
21:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook - KyivOperativ

29 ноября в Киеве бесследно исчез талантливый музыкант Александр Деревянко. Предполагается, что его жизнь в опасности.

Об этом сообщили на странице в Facebook "Киев оперативный".

По заявленной информации, последний раз мужчину видели 29 ноября в 14:20 в больнице №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107. Туда он попал с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму. Со слов врачей он был в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее мужчину отпустили из больницы и он пошел в неизвестном направлении, а домой так и не вернулся.

Стоит отметить, что это первое странное обстоятельство, поскольку, все, кто знает пропавшего, уверяют, что тот почти не употреблял алкоголь.

О самом исчезновении еще 27 ноября заявили ученики, которых Александр обучал музыке. Тогда полицейские вскрыли квартиру мужчины и обнаружили там записку, воткнутую в двери со словами "Уехал в командировку. Звоните!".

А это уже второе странное обстоятельство, учитывая то, что пропавший уже более десятка лет работает дома.

Читайте также в материале "Телеграфа": Из харьковского СИЗО исчез криминальный авторитет.

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Все по теме:

Киев, Исчезновение, Музыканты, Александр Деревянко.

Автор:

Телеграф
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