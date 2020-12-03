Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине подскочила смертность от коронавируса, но есть и хорошие новости
В Украине подскочила смертность от коронавируса, но есть и хорошие новости
Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Шокирующее признание и выгон фаворита: чем удивит 7 выпуск «Холостячки»
Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 2 декабря

Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев

Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев
10:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Оболонском районе Киева 2 декабря, компания из шести человек избила мужчину за замечание по поводу песен с нецензурной лексикой.

Об происшествии сообщил паблик "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел в 21:45 на улице Героев Днепра возле магазина "Фора".

Сообщается, что компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.

В ответ они избили его и забрызгали глаза перечным баллончиком.

В сообщении сказано, что пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.

Полицейские ищут злоумышленников.

Пользователи сети уже отреагировали на инцидент. Большинство считает такое поведение аморальным и деградирующим.

"Найти и отрезать уши, чтобы не было чем слушать. А родителям отдельный привет!!!"

"Просто хочется чтобы такие малолетки просто отвечали по закону"

"Треба усім зброю дозволити і при такому нападі прострілити усім коліна!!! І повідрубувати руки положити поруч"

"А вообще ребята это воспитание. По этому давайте воспитывать своих деток правильно"

Напомним, в начале ноября в Киеве произошел инцидент: мужчина избил мотоциклиста-нарушителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Избиение, Оболонь, Героев Днепра.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
04 Санду объявила о попытке захвата власти и вызывает людей на протест
05 Кремль будет доволен: в заявлении венгерских депутатов про «гражданскую войну» в Закарпатье подметили важный момент
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев
Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев
При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли люди: видео с места
При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли люди: видео с места
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке
Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына
Самая исцеляющая часть жизни: принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь