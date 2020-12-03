Сделал замечание и поплатился: жестокое групповое избиение на столичной Оболони разозлило украинцев

В Оболонском районе Киева 2 декабря, компания из шести человек избила мужчину за замечание по поводу песен с нецензурной лексикой.

Об происшествии сообщил паблик "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел в 21:45 на улице Героев Днепра возле магазина "Фора".

Сообщается, что компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.

В ответ они избили его и забрызгали глаза перечным баллончиком.

В сообщении сказано, что пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.

Полицейские ищут злоумышленников.

Пользователи сети уже отреагировали на инцидент. Большинство считает такое поведение аморальным и деградирующим.

"Найти и отрезать уши, чтобы не было чем слушать. А родителям отдельный привет!!!"

"Просто хочется чтобы такие малолетки просто отвечали по закону"

"Треба усім зброю дозволити і при такому нападі прострілити усім коліна!!! І повідрубувати руки положити поруч"

"А вообще ребята это воспитание. По этому давайте воспитывать своих деток правильно"

Напомним, в начале ноября в Киеве произошел инцидент: мужчина избил мотоциклиста-нарушителя.