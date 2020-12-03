В Карпатах молодая пара заблудилась после предложения руки и сердца: детали ЧП и фото "героев"

Во Львовской области парень-романтик решил необычно признаться в любви своей девушке и пригласил ее на гору Погар, расположенную на высоте 857 метров. Вряд ли парень предполагал, что на обратной дороге после романтического свидания, они заблудятся.

Об этом курьезном случае, который закончился, к счастью, благополучно, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пос. Славское Сколевского района на горе Погар заблудились два туриста", - уточнили в ведомстве, добавив, что туристами оказалась молодая пара – 24-летний парень и 17-летняя девушка.

Прибывшие на место ЧП спасатели, помогли им спуститься с горы. К счастью, несмотря на морозную погоду в тот день, молодые люди не пострадали.

Как сообщает NEWSONE, в этот день 24-летний молодой человек на горе Погар, на высоте 857 метров, решил сделать своей 17-летней девушке предложение. Из-за того, что подъемники не работали, пара пошла на прогулку пешком. Но на обратном пути заблудилась. Когда скитания, продлившиеся два часа, не дали результата, молодые люди вызвали спасателей.

При этом не известно, ответила девушка согласием на предложение руки и сердца, или нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Карпатах, в Раховском районе, заблудилась группа туристов из пяти человек.