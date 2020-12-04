Под Верховной Радой снова протестуют: начались потасовки с полицией

В пятницу 4 декабря, в Киеве предприниматели снова вышли на масштабную акцию протеста SaveФОП. Люди выступают против введения кассовых аппаратов и уже заблокировали проезд транспорта в правительственном квартале.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева Сейчас.

По предварительным данным, на акцию протеста приехало около 3 тысяч человек.

От Крепостного переулка до Европейской площади митингующие перекрыли улицу Грушевского. Также перекрыта и часть улицы Институтской.

В то же время в правительственном квартале начались стычки с полицией.

Все началось с того, что ФОПы приняли за нардепа обычного прохожего. Протестующие набросились на него, после чего полиция их оттеснила.

Кадры с места событий:

Стоит напомнить, что предпрениматели требуют от нардепов полной отмены кассовых аппаратов, а не отсрочки на их введение, которую приняли 1 декабря.