Российский язык лишили особого статуса в Одесской области

3 декабря одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил активист Святослав Литинский.

Он также добавил, что судебный процесс длился уже как два года.

В то же время Литинский отметил, что ранее они совместными силами добились отмены регионального языка в городе Одессе.

Стоит напомнить, что еще в 2012 году Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение о реализации на территории региона положений закона "Об основах государственной языковой политики", которым предусматривалось предоставление русскому языку статуса регионального.

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