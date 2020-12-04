Ругань, драки и разрушения: депутаты сорвали сессию в Одесском облсовете (видео)

На первой сессии в Одесском областном совете депутаты от ОПЗЖ, партии Шария и "За будущее" заблокировали трибуну. Попытки ее разблокировать переросли в потасовки.

Видео с места баталий появились в соцсетях.

Как сообщает "Страна" в Телеграм, причиной конфликта послужило то, что не были зарегистрированы десять депутатов от ОПЗЖ и "За будущее".

"Уже оформилось два альянса - ОПЗЖ, За будущее и партия Шария (вместе 40 голосов). И слуги, трухановцы и ЕС (вместе 37 голосов). Золотая акция у Батькивщины (7 голосов), которая и торгует ею с обоими сторонами", - сказано в сообщении.

Однако без регистрации оставшихся 10 депутатов, коалиция ОПЗЖ, За будущее и партии Шария не может быть создана даже с Батькивщиной.

Как сообщает Думская, в ходе противостояния, были сломаны двери в помещение облтеризбиркома.

Также сообщается, что депутат Татьяна Плачкова обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

Как сообщалось ранее, в Одесской области российский язык лишили статуса регионального.