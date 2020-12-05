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Избили, задушили и залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве

Избили, задушили и залили тело бетоном: раскрылись обстоятельства смерти музыканта в Киеве
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 29 ноября, в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Спустя почти неделю после исчезновения было найдено его тело в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов.

Правоохранители провели расследование и задержали двух подозреваемых в его убийстве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, двое мужчин 1985 и 1989 г.р. с целью завладения имуществом 65-летнего одинокого киевлянина, а именно его денежными средствами, двумя квартирами и другими материальными ценностями, разработали преступный план его убийства", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники, находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И. Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего удушилы.

Совершив убийство, подозреваемые завладели правоустанавливающими документами на квартиры, которые принадлежат потерпевшему.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Киев, Убийство, Александр Деревянко.

Автор:

Телеграф
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