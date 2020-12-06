Под Киевом упал самолет, есть пострадавшие: фото с места ЧП

В Киевской области неподалеку от села Гоголев (Броварский район) потерпел крушение легкомоторный самолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В сообщении указано, что на борту самолета находилось два человека - пилот и инструктор. Они отделались травмами и уже доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Причины падения самолета устанавливаются. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

Как сообщалось ранее, в Закарпатье 16-летний подросток упал с гужевой повозки и угодил прямо под колеса проезжающего автомобиля.