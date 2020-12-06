Мужчина обстрелял подростка в Николаеве: стало известно, из-за чего у них возник конфликт (видео)

В Николаеве посетитель скейт-парка несколько раз выстрелил в 16-летнего подростка из травматического пистолета.
Как сообщается в Инстаграм "ЧС Николаев", инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря.
Согласно сообщению, мужчина с семьей и ребенком пришел на площадку и сел на фанбокс посреди рампы. Просьбу перейти в другое место мужчина проигнорировал.
Спустя некоторое время один из подростков едва не въехал в мужчину все так же сидящего на фанбоксе. После короткого обмена ударами ногами, мужчина достал из сумки пистолет и несколько раз выстрелил в спину убегающего подростка.
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Блогер и сотрудник аппарата ВР Руслан Благой в Фейсбук обнародовал полную версию видео.
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Как сообщалось ранее, в Москве пьяный полицейский домогался 13-летнюю девочку, а затем выстрелил в нее из травматического пистолета.