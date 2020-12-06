Появилось видео, как полицейский выстрелил в ногу девочке-подростку в Москве

В Москве пьяный полицейский прострелил 13-летней девочке ногу из травматического пистолета после того, как та отказала ему в интимной близости.

Телеграм-канал 360ru обнародовал кадры, на которых виден момент выстрела.

В подписи к видео указано, что сотрудника полиции зовут Иван Князев.

Как сообщалось ранее, полицейский пришел в гости к знакомым. После распития алкогольных напитков, он положил глаз на 13-летнюю дочь семьи. Выведя девочку на улицу, он начал к ней приставать, затем, получив отказ, достал пистолет и выстрелил сначала в воздух, а затем в ногу пострадавшей.

Следователи открыли дело по статье хулиганство, а полицейского отстранили от работы.

Как сообщалось ранее, в России женщина выбросила из окна 13 этажа ребенка своей подруги.