В оккупированном Алчевске здания банков, прибыльно функционировавших до 2014 года пока город не оккупировали боевики, за шесть лет превратились в "заброшки" без окон и дверей, которые заселили бездомные.

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте "Алчевск UA".

"Все, что имеет стоимость, оттуда уже давно забрали и разграбили "спасители рузкава мира", - говорится в подписи к кадрам, на которые без слез и не глянешь, настолько заброшенным и разбитым выглядит банковское имущество.

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Кроме того, уточняется, что в большинстве зданий поселились бездомные.

"Рузкий мир" во всей красе", - добавляют в Twitter-аккаунте.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились фото железнодорожного вокзала во временно оккупированном боевиками Донецке, который выглядит уныло и безлюдно.