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Мужчину с воспалением легких перевозили из больницы в больницу почти без одежды: видео из Никополя взволновало сеть

Мужчину с воспалением легких перевозили из больницы в больницу почти без одежды: видео из Никополя взволновало сеть
07:55 Сегодня Телеграф

В понедельник, 7 декабря, в Никополе продемонстрировали халатность в отношении больного мужчины.

Об этом рассказал волонтер Игорь Радченко, ставший свидетелем этого беспредела.

"Я стал свидетелем, как в автомобили скорой помощи с каталки загружают почти голого мужчину пенсион возраста", - поведал он.

На пациенте была надета только одна тоненькая майка с рукавами, памперос и домашние тапочки.

"Он был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал что происходит. На нем был катетер на руке и с памперса по земле плелась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя (ковидной) больницы №1 БЕЗ маски БЕЗ сопровождения", - добавил мужчина.

Врач объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19

Сложившуюся ситуацию прокомментировала внучка больного.

"Мало того, что его с воспалением легких продержали несколько дней в ковидной больнице, так еще и так обращаются!", - написала она. 

Также девушка рассказала, что врачи потребовали купить пациенту лекарства от COVID-19 на сумму 7 тысяч гривен, однако его не лечили ими.

"Капельницу поставили, а лекарств не дали", - заявила она.

Другие пользователи выступили с поддержкой пациента и его семьи .

"Безнаказанность и беззаконие во власти порождает такое же дерьмо и в самом низу", "Это нельзя оставлять безнаказанно. Родственники должны подать в суд. Из-за таких негодяев , потом клеймят всех медиков", "И это с нормальным человеком так поступают, сегодня с ним так, а завтра может быть каждый из нас на этом месте и в такой вот ситуации", - пишут в сети.

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Все по теме:

Больница, Никополь, Скорая, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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