Снег идет, а яблони цветут: видео природной аномалии на Николаевщине

Зима в Украине вовсю продолжает занимать позиции. По всей территории фиксируют значительное похолодание, сильный ветер и снег.

Однако это не помешало зацвести яблоням в Николаеве.

Житель города Игорь Финкельштейн поделился в Facebook роликом, на котором видно, что целый сад яблонь под открытым небом распустился, что очень сильно его удивило, учитывая погодные условия.

"Снег идет, а деревья цветут", - прокомментировал мужчина.

Отметим, что такое случается не впервые. В прошлом году, в канун Нового года, 20 декабря, по всей территории Украины зацвели деревья. Аномально теплая погода вызвала в природе весенние процессы.