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Запредельный маразм: поздравление крымчан с Новым годом возмутило сеть (фото)

Запредельный маразм: поздравление крымчан с Новым годом возмутило сеть (фото)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter - krymrealii

7 декабря в центре Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Об этом сообщили в Твиттере "Крым.Реалии".

По заявленной информации, баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ.

Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".

Стоит напомнить, что традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. Обычно, на плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

Пользователей соцсетей возмутил такой инцидент:

Читайте также в материале "Телеграфа": Депутат Госдумы, Наталья Поклонская предложила гендиректору "SpaceX" Илону Маску переехать в оккупированный РФ Крым.

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Украина, Крым, Севастополь.

Автор:

Телеграф
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