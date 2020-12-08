Запредельный маразм: поздравление крымчан с Новым годом возмутило сеть (фото)

7 декабря в центре Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Об этом сообщили в Твиттере "Крым.Реалии".

По заявленной информации, баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ.

Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".

Стоит напомнить, что традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. Обычно, на плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

В центре Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным https://t.co/s7ZoeJ4j61 pic.twitter.com/JrZp0KjQBe — Крым.Реалии (@krymrealii) December 7, 2020

Пользователей соцсетей возмутил такой инцидент:

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