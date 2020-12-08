На Киевщине "особо опасные" преступники подорвали и подстрелили полицейских (видео)

На Киевщине два бойца КОРДа получили ранения во время задержания организаторов преступной группировки, которая специализировалась на разбойных нападениях на квартиры жителей области

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

"Установлено, что возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства полученные преступным путем", - сказано в сообщении.

В ходе задержания он открыл огонь по бойцам КОРДа и кинул в их сторону гранату. Для задержания преступника пришлось применять оружие.

Отмечается, что он получил огнестрельное ранение ног, а его подельник получил травмы после взрыва.

После обыска были найдены доказательства их преступной деятельности, включая пистолет, газовые баллончики, ножи, наручники и другое.

Задержаны три человека. Открыты уголовные производства по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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