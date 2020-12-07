Стрельба в подростка в Николаеве: пострадавший парень показал последствия (фото)

6 декабря в Николаеве произошло ЧП: 43-летний посетитель скейт-парка расстрелял подростка из травматического пистолета за сделанное им замечание. В то же время 16-летний участник конфликта отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет.

Об этом сообщили в Заводском отделении полиции в Николаевской области.

Со слов стрелявшего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Поэтому он и применил оружие.

В то же время, при осмотре 16-летнего медики установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

Фото парня после инцидента:

В отделении полиции 43-летний участник конфликта добровольно отдал пистолет с патронами травматического действия и предоставил документы на его ношение и хранение.

Стоит отметить, что несмотря на показания пострадавшего подростка, по факту стрельбы в скейтпарке полицейские начали уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предусматривается лишение свободы от 3 до 7 лет.

По информации полиции, пистолет был изъят у 43-летнего мужчины и направлен на экспертизу. Досудебное расследование пока еще продолжается.

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