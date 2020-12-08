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"Матюки на всю квартиру": всплыли детали жестокого убийства и расчленения в Черкассах

"Матюки на всю квартиру": всплыли детали жестокого убийства и расчленения в Черкассах
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Черкассах 76-летний пенсионер поссорился с другим мужчиной и забил того до смерти палкой. Чтобы скрыть преступление, он решил расчленить тело. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

"Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 76-летний житель Черкасс, который находясь в конфликте с потерпевшим вызвал палкой телесные повреждения, от которых последний скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник расчленил тело", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что 14 ноября родные убитого заявили о его пропаже, а 16 ноября расчлененное тело было обнаружено в подвале многоэтажного дома.  

В полиции заявили, что после обыска подвала было найдено оружие преступления, обувь и плащ со следами крови. 

Позже в одном из магазинов на улице Благовестной, в квартале от места преступления, было найдено видео, на котором заметили мужчину в такой же одежде. 

Пенсионеру уже вручили подозрение, теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, в Киевской области полиция со стрельбой задерживала особо опасных преступников

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Все по теме:

Убийство, Черкассы, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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