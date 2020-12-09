На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)

Во вторник, 8 декабря, в Трускавце Львовской области в собственной беседке обнаружили обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди", - говорится в сообщении.

Местные СМИ раскрыли личность погибшего. Им оказался криминальный авторитет 90-х годов Зиновий Пристай 1970 года рождения, более известный по прозвищу Бзик.

Отмечается, что сейчас дом огорожен лентой, выясняются все подробности происшествия.

"Проводится досудебное расследование, продолжаются комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личности и задержания злоумышленника, причастного к совершению убийства", - сообщили в полиции.