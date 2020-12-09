В Полтаве горит здание кинотеатра: фото и видео с места

В Полтаве ночью в понедельник, 9 декабря, в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на летней площадке кафе на ул. Соборности.

Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области.

Пожарные, прибывшие на вызов, выяснили, что горит крыша кафе на площади около 150 кв. м. Сложность заключалась в том, что огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Предварительно жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, к тушению привлечены 44 человека личного состава ГСЧС и 13 единиц техники.

Как сообщает издание "Полтавщина", по словам свидетелей происшествия, сначала огонь вспыхнул ресторане "Терраса".

После этого он перебросился на ночной "Версаль" и караоке "Граммофонъ" - последней загорелась новая пристройка.

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря в Киеве по ходу движения загорелся легковой автомобиль Jaguar, к счастью, неподалеку оказались полицейские, которые оказали необходимую помощь водителю.