Что известно об историческом здании, уничтожаемом пожаром в Полтаве

Спасатели ликвидируют пожар, который начался утром 9 декабря в здании полтавского кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Сейчас от памятки архитектуры ХІХ века не осталось почти и следа. Однако виноват в этом не сегодняшний пожар, а местные власти, которые позволили превратить историческую памятку в место для развлечений.

История Кинотеатра имени И.П.Котляревского

Раньше он был Домом Полтавского дворянского собрания и одним из общественных и культурных центров города. В 30-х годах XIX века здесь работала первая в Полтаве общественная библиотека, попечителем которой был Николай Цертелев (1790-1869) - фольклорист, один из первых исследователей и издателей украинской народного поэтического творчества.

Традиционно это также было место концертных выступлений для дворян. В частности в 1879 году в зале Дворянского собрания дал два концерта Модест Мусоргский, в 1881 году выступала художница Мария Башкирцева. В разное время концертировали Антон Рубинштейн, Петр Чайковский, Александр Скрябин, Сергей Рахманинов. В 1897 году Федор Шаляпин.

Здание в начале ХХ века

В 20-30-х годах XX века в доме помещался "Клюб имени Карла Маркса", а в сквере рядом - летний кинотеатр. Дом был сожжен в 1943 году. Его 1945-1947 годах и установили на его месте кинотеатр имени Ивана Котляревского.

Здание мирно существовало до 2017 года, приказом Минкульта статус памятника был снижен с национального до местного, это позволило городском совете полностью распоряжаться его судьбой.

Здание в июле 2017 года

Одновременно с этим ООО "Старнайт" начинает строительство пристройки, которая по документам является временным летней площадкой, но фактически сводится капитальная пристройка, которая исказила не только само здание, но и весь ансамбль Круглой площади. Несмотря на предписание Государственной архитектурно-строительной комиссии, признавший незаконность строительства и массовые протесты полтавчан, пристройку все же возвели.

По состоянию на 2018 внутри размещены ночные клубы и игорные заведения, которые перестраивают внутренние помещения для своих нужд. По мнению архитекторов этот памятник архитектуры в течение последних лет был фактически разрушен.