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Порезал вены и включил газ: в Одессе дом едва не взлетел на воздух из-за горе-самоубийцы (фото)

Порезал вены и включил газ: в Одессе дом едва не взлетел на воздух из-за горе-самоубийцы (фото)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф

В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать частный дом с людьми и покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.

Так, 8 декабря экипаж получил вызов о запахе газа на улице в частном секторе Малиновского района города. Приехав на место ЧП, правоохранители поняли, что газ открыл 31-летний местный житель, который порезал себе вены и угрожал убить себя.

После долгих уговоров мужчина вышел из дома. Он был в крови, на руках и лице – порезы.

"При этом, мужчина вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой – говорил, что сожжет, убьет", - рассказали в пресс-службе.

Самоубийца Одесса

Как пояснила женщина, ее супруг пытался покончить с собой, перерезав стеклом вены. Правоохранители надели на дебошира наручники, чтобы он не исполнил свои угрозы.

Как сообщал "Телеграф", в Киевской городской клинической больнице №4, которая принимает больных коронавирусом, недавно  покончили жизнь самоубийством ещё двое мужчин.

 

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Одесса, Самоубийства, Doma.

Автор:

Телеграф
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