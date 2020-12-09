Порезал вены и включил газ: в Одессе дом едва не взлетел на воздух из-за горе-самоубийцы (фото)

В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать частный дом с людьми и покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.

Так, 8 декабря экипаж получил вызов о запахе газа на улице в частном секторе Малиновского района города. Приехав на место ЧП, правоохранители поняли, что газ открыл 31-летний местный житель, который порезал себе вены и угрожал убить себя.

После долгих уговоров мужчина вышел из дома. Он был в крови, на руках и лице – порезы.

"При этом, мужчина вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой – говорил, что сожжет, убьет", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснила женщина, ее супруг пытался покончить с собой, перерезав стеклом вены. Правоохранители надели на дебошира наручники, чтобы он не исполнил свои угрозы.

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