Пожар на Почтовой площади: центр Киева накрыл густой дым (фото)

В Киеве на Почтовой площади произошло возгорание металлического павильона, в следствии чего центр города "стоит" в дыму.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС г.Киев.

"9 декабря в 12:01 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение пожаре на ул. Набережно-Крещатицкая, 21 что в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загорание произошло в отдельно стоящем металлическом павильоне размером 30х20 м2 с распространением на рядом припаркованный автомобиль.

Примерно через 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.