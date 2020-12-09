Ресторан в здании требовали закрыть: всплыла предыстория жуткого пожара в Полтаве

Ресторан в Полтаве, где ранним утром в понедельник, 9 декабря, разгорелся масштабный пожар, требовали закрыть еще в конце января.

Об этом сообщало издание "Міст".

Так, в ходе проверки и соответствующих экспертиз, помещения, в котором расположен ресторан «Версаль», проводили специалисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М.С. Бокариуса. Причиной для проведения экспертизы стал иск в Полтавский окружной админсуд ГУ ГСЧС в Полтавской области, которое ведомство подало еще 21 июня 2019 года.

Специалисты ГСЧС хотели, чтобы пока собственник помещения не устранит все выявленные нарушения пожарной безопасности, «Версаль» закрыли, отключили от электроснабжения и закрыли входные двери. Но судья Андрей Головко отказал в закрытии, поэтому, кафе продолжило работать.

Как сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области, на данный момент по факту пожара открыто уголовное производство. Санкция статьи предполагает наказание от трех до 8 леттюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об историческом здании, уничтожаемом пожаром в Полтаве.