Киев взволновало необычное ЧП с черепахами (видео и детали)

В озере на Виноградаре черепахи вмерзли в лед, который покрыл водоем.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Kyiv Animal Rescue Group".

Так, днем 7 декабря очевидцы сообщили, что на мелководье сквозь лед наблюдают большое количество черепах. После обращения к зоологам, стало ясно, что такое поведение черепахам несвойственно.

"Они должны находиться в спячке на дне водоема. По какой причине они оказались возле берега, не зарытые, в ил и начали частично вмерзать в лед - точно неизвестно", - говорится в сообщении.

После нескольких часов работы пилой, из-под льда удалось достать 40 черепах.

В сети тут же стали комментировать ЧП, ужасаясь сложившейся ситуации.

"Люди неравнодушные, спасибо. Ну и год! Даже с черепахами что-то не то. И с озером...", "Когда-то нашел полностью вмерзшую в лед черепаху отковырял, обогрел поползла. Отпустил в Днепр возле родника где не замерзает", "В Вишневом тоже озеро замерзло, но хоть черепах в нем нет", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось трогательное видео спасения собаки в 220 км от берега.