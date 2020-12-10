Киев взволновало необычное ЧП с черепахами (видео и детали)

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03:26 Сегодня Телеграф фото: Facebook

В озере на Виноградаре черепахи вмерзли в лед, который покрыл водоем.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Kyiv Animal Rescue Group".

Так, днем 7 декабря очевидцы сообщили, что на мелководье сквозь лед наблюдают большое количество черепах. После обращения к зоологам, стало ясно, что такое поведение черепахам несвойственно.

"Они должны находиться в спячке на дне водоема. По какой причине они оказались возле берега, не зарытые, в ил и начали частично вмерзать в лед - точно неизвестно", - говорится в сообщении.

После нескольких часов работы пилой, из-под льда удалось достать 40 черепах.

В сети тут же стали комментировать ЧП, ужасаясь сложившейся ситуации.

"Люди неравнодушные, спасибо. Ну и год! Даже с черепахами что-то не то. И с озером...", "Когда-то нашел полностью вмерзшую в лед черепаху отковырял, обогрел поползла. Отпустил в Днепр возле родника где не замерзает", "В Вишневом тоже озеро замерзло, но хоть черепах в нем нет", - пишут в сети.

Черепахи Киев

Черепахи Киев

Черепахи Киев

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось трогательное видео спасения собаки в 220 км от берега.

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Все по теме:

Киев, Черепахи, Видео, Виноградарь.

Автор:

Телеграф
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