В Таиланде спасли собаку в 220 км от берега: трогательное видео

Новости мира: Рабочие буровой платформы спасли собаку, которую они заметили в воде в 220 км от побережья Таиланда.

В Таиланде рабочие буровой платформы достали из воды собаку, которая непонятным образом оказалась среди открытого моря в 220 километрах от берега.

Когда люди увидели собаку, начали звать ее, чтобы вытащить из воды с помощью веревки. Животное было обессилено. Его сразу же накормили и напоили. Дали интересную кличку – Бунрод, что в переводе с тайского означает – Выжил.

Уже на берегу собаку отвезли в ветклинику на обследование. Ее возраст – от трех до пяти лет.

В открытое море попала, вероятно, выпав с рыболовецкого судна. Пока животное находится в приюте, но ему уже ищут семью.

Напомним, в Днепре собака спасателей нашла пропавшую женщину, которая два дня просидела в колодце.