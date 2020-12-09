Шприцы в крови и маски валяются недалеко от домов: в селе под Сумами устроили свалку медицинских отходов (фото)

9 декабря под Сумами, селе Старое нашли незаконную свалку медицинских отходов - тестов на коронавирус. Местные жители опасаются эпидемиологической катастрофы.

Об этом сообщили в Телеграм-канале PavlovskyNews.

По словам обратившегося подписчика канала, село сдало в аренду территорию предпринимателю, который передал ее в субаренду сортирующей компании.

Стоит отметить, что по началу там действительно производилась сортировка пластика, как и было предусмотрено документами.

Но уже в конце октября туда начали активно свозить медотходы: шприцы в крови, маски, коробки из-под хлора.

В то же время, после возмущения людей арендодатель разорвал договор и пропал. А огромное количество опасного груза продолжает находится на территории села.

"Если в пробирках отходы, связанные с коронавирусом – это экологическая катастрофа местного значения", - говорит информатор.

Фото свалки:

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