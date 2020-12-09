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Среда, 09.12.2020
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"Лжецы!" Украинцы горячо обсуждают ситуацию с кислородом и заболеваемостью COVID-19 в Украине

"Лжецы!" Украинцы горячо обсуждают ситуацию с кислородом и заболеваемостью COVID-19 в Украине
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Благодаря введенным противоэпидемическим мероприятиям Украине удалось остановить стремительное распространение COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

Он отмечает, что сейчас фиксируется уменьшение количества новых случаев заболевания и госпитализаций.

"Например, если с 23 по 29 ноября в медучреждения были госпитализированы 11 606 человек, то с 30 ноября по 6 декабря - 10 100. Это позволило несколько уменьшить нагрузку на отечественную медицинскую систему", - говорит министр.

Рекорды коронавируса побили сразу в 12 областях Украины

Также он отметил, что власти наращивают число больничных коек, которые обеспечены кислородом.

Данные заявления вызвали бурю негодования среди пользователей сети.

"Лжецы", "Люди жалуются, что их не направляют на тесты даже при явной картине ковида!", "Клоун", "Балабол", "Какой бред! Для кого это пишется?", "Какие к черту меры?! Что удалось остановить?", - пишут они.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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