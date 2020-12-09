В Украине рекорд смертности от коронавируса

Коронавирус продолжает убивать украинцев. По состоянию на утро 9 декабря в Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по смертности пациентов с COVID-19 - 276.

Об этот гласят данные в сводке Минздрава по коронавирусу, которые обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

Отметим, что предыдущий антирекорд был установлен 19 ноября. Тогда от коронавируса погибли 257 украинцев. Вчера, 8 декабря, число смертей составило 195 человек.

При этом выросло и число новых случаев заболевания.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника", - сообщает Степанов.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 281 человек;

летальных случаев - 276;

выздоровели - 14 554 человек;

сделано тестов за сутки - 58 271 (методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 14 204. Смогли преодолеть заболевание 451 118 осіб человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.