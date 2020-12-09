Украинский врач спрогнозировал исчезновение коронавируса: нужно пережить три волны

Коронавирус в Украине пойдет на спад уже в феврале 2021 года, когда вторая волна достигнет своего пика.

Об этом в интервью ТСН рассказал врач Тарас Жиравецький.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", -отметил Жиравецький.

Как говорится в сообщении, сейчас видим тенденцию к нарастанию госпитализации.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом - ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", - рассказал врач.

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Напомним, ранее доктор Тарас Жиравецкий рассказал, стоит ли принимать антибиотики во время COVID-19.