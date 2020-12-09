Не можешь победить коррупцию, возглавь ее: депутат повеселил выступлением в Харьковском горсовете (видео)

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21:11 Сегодня Телеграф Фото: Анатолий Родзинский - (facebook)

В Харькове депутат горсовета Анатолий Родзинский насмешил сеть тем, что требовал включить себя в комиссию по архитектуре, градостроительству и земельных отношений, "потому что это коррупционная сфера".

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Павел Федосенко.

"Я просил, чтобы меня включили в комиссию по архитектуре и земельным отношениям, потому что это самая коррупционная сфера", - заявил депутат во время своего обращения.

 

Данное заявление повеселило пользователей соцсети.

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Многие пользователи шутили касательно данного заявления депутата городского совета Харькова.

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Также пользователи сети иронично называли Анатолия Родзинского "героем".

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Читайте также в материале "Телеграфа": Александр Юрченко попал в очередной скандал - подробности.

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Все по теме:

Харьков, Коррупция, Депутаты.

Автор:

Телеграф
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