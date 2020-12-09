Не можешь победить коррупцию, возглавь ее: депутат повеселил выступлением в Харьковском горсовете (видео)

В Харькове депутат горсовета Анатолий Родзинский насмешил сеть тем, что требовал включить себя в комиссию по архитектуре, градостроительству и земельных отношений, "потому что это коррупционная сфера".

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Павел Федосенко.

"Я просил, чтобы меня включили в комиссию по архитектуре и земельным отношениям, потому что это самая коррупционная сфера", - заявил депутат во время своего обращения.

Данное заявление повеселило пользователей соцсети.

Многие пользователи шутили касательно данного заявления депутата городского совета Харькова.

Также пользователи сети иронично называли Анатолия Родзинского "героем".

Читайте также в материале "Телеграфа": Александр Юрченко попал в очередной скандал - подробности.