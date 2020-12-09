Нардеп Юрченко влип в очередной конфликт

Народный депутат Александр Юрченко попал в очередной скандал. 9 декабря ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нардепа якобы избили в Голосеевском районе Киева.

Сообщалось, что двое неизвестных подошли к нардепу, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen. В городе был объявлен план-перехват.

Но позднее выяснилось, что все было иначе.

В Голосеевском районном управлении полиции Киева рассказали, что на горячую линию 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях.

В полиции сообщили, что конфликт между Юрченко и двумя мужчинами произошел из-за того, что нардеп не смог проехать на своем автомобиле. Между ним и двумя мужчинами произошла словесная перепалка, а избиения не было.

Стоит напомнить, что ранее Александр Юрченко уже попадал в похожий инцидент - он и нардеп с Гео Лерос устроили потасовку в кулуарах Рады.