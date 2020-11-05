Появилось видео депутатского "махача" в кулуарах Рады

В четверг 5 ноября, двое народных депутатов, а именно Гео Лерос и Александр Юрченко - подрались прямо в Верховной Раде.

Об этом сообщили в Телеграм канале "Депутатская курилка".

"Еще утром, он (Гео Лерос) обнимал его (Александра Юрченко) нежно за шею, а днем - уже такие страсти. Как говорится, бьет, значит любит", - шутят пользователи Телеграм канала.

Также на канале выложили видео драки.

В сеть утекли фото с Александром Юрченком после драки, а также видео с его личным коментарием данного "махача" сразу после происшествия.

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