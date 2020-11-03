Коррупционер и п***раст: Илья Кива попал в новый мем (видео)

Украинский народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива, который известен своими скандальными высказываниями, назвал руководителя Bihus.Info Дениса Бигуса "коррупционером и п***растом".

Видео с места событий 3 ноября появились в сети.

"Коррупционер и пед*раст обогащается путем незаконных поступлений… Чего вы кричите? Вы зачем ко мне подошли? Вашей структурой руководит коррупционер и педераст, который обворовывает государство, не платит налоги, укрывая доходы. И вашему руководителю место в тюрьме. Вы поняли меня? Ваш руководитель на сегодняшний день обманным и преступным путем обогащается…" - без остановки твердил Кива.

Данное событие оставило не равнодушным политтехнолона Владимира Петрова. На своей страничке в Фейсбук он выложил отрезок из скандального видео, смонтированное так, будто бы Кива кричит "коррупционер и п***раст" в ответ на вопрос, как его называть при упоминании.

"Поздравляю руководителя профсоюза работников полиции с моментом самоопределения и самоосознания", - прокомментировали видео.

Журналист Сергей Гришин отметил, что они не знали как титровать Киву, вот и спросили напрямую.

Напомним, ранее в сети смонтировали видео из перлов политика, будто бы Кива читает рэп.