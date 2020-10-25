Илья Кива насмешил перлами про "славянский мир" и "распад США"

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Накануне избирательного процесса народный депутат Украины Илья Кива заявил, что сейчас наша страна находится на пороге глобальных событий, которые уже в ближайшее время полностью изменят мир.

Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

"Мы станем свидетелями падение и развала Америки и возрождение и доминирование Славянского Мира! Господь все управил!", - добавил он.

Также Кива рассказал, что YouTube-канал Виктора Медведука заблокировали, намекнув на скорые "изменения ролей".

"Бояться, чувствуют с*ки, что жаренным запахло, а поздно дни их сочтены", - пишет он.

Эти заявления очень позабавили пользователей сети.

Многие начали шутить по этому поводу: "Когда в субботу накатил и не закусил", "Слезы мешают говорить", "Когда в субботу накатил и не закусил", "Ему нужно оставить crtl-c и ctrl-v на клавиатуре. Когда есть все клавиши, у него получается высказывать свои мысли, а это несет вред окружающему миру", "Говорящий помидор".

Один из пользователей Facebook сравнил нардепа американским писателем, одним из автором концепции постиндустриального общества.

"Элвин Тоффлер, которого мы заслужили", - написал он.

О чем концепция Тоффлера:

Человечество переходит к новой технологической революции (сверхиндустриальной). На смену первой волне (аграрное общество) и второй (индустриальное общество) приходит новая, ведущая к созданию информационного, или постиндустриального общества.