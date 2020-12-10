Оккупанты в Крыму "осудили" владельца телеканала ATR к 19 годам тюрьмы

Владелец телеканала ATR Ленур Ислямов приговорен в 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Такое решение принял подконтрольный РФ Верховный суд Крым 10 декабря, передает Крым.Реалии.

Отмечается, что Ислямов признан виновным в организации "энергетической блокады полуострова" по всем пунктам обвинения.

Также в приговоре вынесен запрет Ислямову участвовать в деятельности СМИ сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год.

Как известно, уголовное дело против Ленура Ислямова было открыто в октябре 2015 года и объявили его в федеральный розыск. В мае 2020 оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.

Оккупантами было вынесено три обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в причастности к "Добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана", основателем которого считается Ленур Ислямов.

Кроме того, вынесено два заочных приговора крымчанам за то, что они якобы также члены батальона.