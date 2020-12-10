Упавший на рельсы мужчина парализовал движение в метро Харькова: видео происшествия показали очевидцы

На станции метро Академика Барабашово в Харькове в четверг 10 декабря человек упал на рельсы. Движение поездов по синей ветке остановили, на станцию никого не пускали.

Об этом сообщают харьковские Telegram-каналы.

"- Лежи, не вставай, слышишь меня?", - слышно на видео голос сотрудника метрополитена, который обращался к пострадавшему.





На данный момент не известно, что стало причиной данного происшествия.

Сообщается, что молодой человек остался в живых. С контактный рельс сняли напряжение и мужчину достали из-под вагона. Через некоторое время движение восстановили.

Напомним, совсем недавно, в Харькове произошел подобный инцидент.

Так, 26 ноября, около 11:00, в Харькове на станции метро "Ботанический сад" девушка упала прямо на рельсы метрополитена.