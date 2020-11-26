Стало известно о судьбе девушки, бросившейся на рельсы в метро Харькова

26 ноября, около 11:00, в Харькове произошло ЧП: на станции метро "Ботанический сад" девушка упала прямо на рельсы метрополитена.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Полиции Харьковской области.
По заявленной информации, 29-летняя женщина, которая прыгнула под поезд находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу.
Напряжение контактного рельса было отключено на протяжении 9 минут.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются специалистами.
Стоит напомнить, что ранее в Киеве сняли на видео двух экстремалов, которые вероятно хотели получить примию Дарвина.
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