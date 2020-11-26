Стало известно о судьбе девушки, бросившейся на рельсы в метро Харькова

26 ноября, около 11:00, в Харькове произошло ЧП: на станции метро "Ботанический сад" девушка упала прямо на рельсы метрополитена.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Полиции Харьковской области.

По заявленной информации, 29-летняя женщина, которая прыгнула под поезд находится в шоковом состоянии без видимых телесных повреждений. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу.

Напряжение контактного рельса было отключено на протяжении 9 минут.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются специалистами.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве сняли на видео двух экстремалов, которые вероятно хотели получить примию Дарвина.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Харьковском метро полицейские изъяли две боевые гранаты у пассажира метро.